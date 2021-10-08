Подача газа на Амурский ГПЗ после разгерметизации оборудования и возгорания приостановлена

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) приостановил все рабочие процессы после разгерметизации оборудования и возгорания, сообщили «Интерфаксу» на предприятии.

«Подача газа на завод приостановлена. Все рабочие процессы приостановлены. Еще идет работа аварийных служб, подтверждения о полной ликвидации пожара сейчас нет», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в пресс-центре амурского ГПЗ сообщали о ликвидации возгорания. «Идет ликвидация остаточного горения», — уточнили на предприятии.

Ранее в пятницу на Амурском ГПЗ произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа, сработала штатная система пожаротушении. Нештатная ситуация возникла в период пуско-наладочных работ. Пострадавших нет.