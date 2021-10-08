В Каннах сегодня открывается международный фестиваль сериалов.

В основном конкурсе Canneseries заявлено 10 многосерийных фильмов. Россию на нём представит мистический триллер «Сны Алисы» режиссера Андрея Джунковского. Программа фестиваля включает и сериалы, в которых каждый эпизод длится не более 20 минут. В нее отобраны также 10 проектов, среди которых российский сериал «Батя» — многосерийная версия полнометражного фильма с актёром Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Победители конкурса отбираются жюри, в состав которого входят представители крупнейших стриминговых платформ, режиссеры и продюсеры. В прошлом году российская актриса Полина Максимова получила приз за исполнение главной роли в сериале «257 причин, чтобы жить».

Нынешний фестиваль планировалось провести еще весной, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на полгода. Зрителей на церемонию открытия и показы картин будут пускать только с сертификатом о вакцинации или результатами ПЦР-тестирования.

Международный фестиваль сериалов был основан в 2018 году в целях продвижения сериалов со всего мира.