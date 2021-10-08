Парламентские выборы пройдут сегодня и завтра в Чехии. Согласно опросам, лидером остается партия действующего премьера страны.

Политическое движение АНО Андрея Бабиша по итогам голосования может получить треть депутатских мандатов. Однако, как отмечает издание «Европейская правда», победа не гарантирует ему нового премьерства. Входящие в правящую коалицию социал-демократы рискуют не преодолеть пятипроцентный барьер и не войдут в новый парламент.

Коалицию тем временем готовы создать блок Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», хотя глава правительства уже объявил, что переговоров с пиратами вести не будет, сообщает ТАСС.

Позиции правящей центристской партии могут ослабнуть из-за опубликованного на днях досье Пандоры. Бабиш упоминается там как владелец недвижимости во Франции. Чешская полиция ведет проверку по подозрению в отмывании денег, передает «Дойче Велле».

По оценкам экспертов, исход выборов во многом зависит от голосов пожилых избирателей. По этой причине в политических программах значительная часть уделена проблемам пенсионеров, сообщает чешское издание «Иднэс».