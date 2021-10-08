На Украине сегодня выберут нового председателя Верховной Рады.

Кандидатов на пост спикера Верховной Рады пятеро, но ключевым считается Руслан Стефанчук, его выдвинула правящая партия «Слуга народа». Пока он первый зампредседателя парламента Украины. До недавних пор также исполнял обязанности представителя президента в Раде. Однако Владимир Зеленский в среду освободил его от полномочий представителя. Парламент вчера большинством голосов отправил в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Он сразу сообщил прессе о перспективах своего участия в президентских выборах и намерении объединить вокруг себя единомышленников. Ранее офис президента Украины начал негласную подготовку отставки Разумкова. Его решение направить на проверку в Венецианскую комиссию проект нашумевшего закона об олигархах, лично внесённый в Раду Зеленским, вызвал недовольство главы страны. Президент на днях сказал, что у него к спикеру миллион вопросов. Разумков также критиковал решение Совета национальной безопасности и обороны закрыть в стране оппозиционные издания и телеканалы.

Разумков стал спикером Верховной Рады в конце августа 2019 года. В этот период он в течение нескольких месяцев возглавлял партию «Слуга народа». До участия в парламентских выборах был политтехнологом и занимался бизнесом.