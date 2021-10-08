Европейский союз может ввести новые санкции против России за поддержку Белоруссии.

Экономическая, политическая и прочая помощь Белоруссии может стоить России новых сдерживающих мер. Произойдет это в том случае, если ЕС прислушается к требованию Европарламента, который принял соответствующую резолюцию на своем пленарном заседании в Страсбурге. В ней, в частности, сказано, что продолжение ныне проводимой Москвой политики вынудит ЕС принять меры по сдерживанию России. Особенно отмечается углубление интеграции между двумя странами и подготовка дорожных карт для углубления этого процесса, которое было анонсировано в ходе переговоров между президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. В Европарламенте полагают, что это угрожает суверенитету Белоруссии и лишает граждан страны возможности самостоятельно определять свое будущее. Кроме того, в резолюции содержится требования ввести пятый пакет санкций против Белоруссии.

Российская делегация на сессию не приехала. В Государственной думе сослались на ограничения в свободе передвижения, которые были введены организаторами.