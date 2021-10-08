Атомная подлодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut («Коннектикут», класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в

Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. По данным телеканала «Фокс ньюс», инцидент произошел в Южно-Китайском море. О происшествии говорится в распространенном в четверг

письменном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой.

Американская субмарина в данный момент самостоятельно возвращается в порт острова Гуам

(США).

«[Подлодка] USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во

второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Опасных для жизни травм [у экипажа] нет», — отмечается в заявлении пресс-службы

Тихоокеанского флота США.

Там подчеркнули, что «безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМС». Сама

подлодка «остается в безопасном и стабильном состоянии». «Ядерной силовой установке и

отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью

работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей

подводной лодки», — указали в пресс-службе. ВМС США расследуют инцидент.