Атомная подлодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut («Коннектикут», класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в
Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. По данным телеканала «Фокс ньюс», инцидент произошел в Южно-Китайском море. О происшествии говорится в распространенном в четверг
письменном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.
Как отмечает телеканал, USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой.
Американская субмарина в данный момент самостоятельно возвращается в порт острова Гуам
(США).
«[Подлодка] USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во
второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.
Опасных для жизни травм [у экипажа] нет», — отмечается в заявлении пресс-службы
Тихоокеанского флота США.
Там подчеркнули, что «безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМС». Сама
подлодка «остается в безопасном и стабильном состоянии». «Ядерной силовой установке и
отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью
работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей
подводной лодки», — указали в пресс-службе. ВМС США расследуют инцидент.