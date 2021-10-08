На озере Онтарио около одного из пляжей Торонто произошел разлив нефти. Как сообщил телеканал Си-би-си, на месте находится пожарный катер. Специалисты пытаются установить, откуда могла произойти утечка. В данном районе проходит навигация, в том числе больших судов. Площадь разлива не уточняется. Других подробностей пока не приводится.