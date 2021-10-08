Сенат США одобрил временное повышение уровня госдолга. Как сообщает Reuters, эта мера позволит стране избежать теоретической возможности дефолта по гособязательствам. Допустимый уровень заимствований решено повысить на $480 млрд, сейчас разрешенный размер госдолга составляет $28трлн. Это, согласно оценкам Минфина, позволит покрывать расходы правительства до 3 декабря.
2021-10-08T06:48:13+03:00
2021-10-08T06:48:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916194-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:48, 08 октября 2021
Загрузка комментариев...