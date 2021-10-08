Россия готовит ответные меры в отношении Военной миссии связи НАТО в Москве

По сведениям «КомерсантЪ», после высылки восьми российских дипломатов из представительства при альянсе в Брюсселе миссию военно-политического блока в Москве могут сократить и даже закрыть. Сейчас, как пишет издание, ответные меры в отношении НАТО согласовываются профильными ведомствами. На сайте НАТО указано, что военная миссия связи НАТО в Москве состоит и ​13 человек. При этом источники Ъ утверждают, что эта информация устарела, и сейчас в миссии работают не более шести-семи человек.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что решение НАТО о сокращении российской миссии при альянсе удивило, но не стало неожиданным

По словам Захаровой, «данная выходка альянса выглядит абсолютно нелепой»