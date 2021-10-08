Обвиняемый в избиении пассажира московского метро Романа Ковалева Ибрагим Мусалаев рассказал, что охранники в конвойном помещении Черемушкинского суда дважды ударили его в живот. Об этом сообщает «Газета ОНК» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Константина Кима, который посетил фигурантов дела. Мусалаева и двух его сообщников отправили под арест по делу о хулиганстве. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал завести на молодых людей дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений . Пострадавший Ковалев рассказывал, что вечером 4 октября в вагоне метро вступился за девушку, которая сделал замечание шумевшим мужчинам, и те его сильно избили.