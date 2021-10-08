Суд в Смоленске арестовал местного оппозиционного активиста Сергея Командирова. Как передает интернет издание «Медиазона»*, он стал фигурантом дела об оправдании терроризма. Поводом стал размещенный им в одной из соцсетей постановочный видеоролик о суде над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. В конце ролика всем троим выносят смертный приговор. Командирову, которому недавно исполнилось 26 лет, грозит до семи лет лишения свободы.

* — признано российскими властями СМИ-иноагентом