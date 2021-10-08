Жители России ближайшей ночью смогут наблюдать звездопад Дракониды.

Метеоритный дождь соприкоснётся с земной атмосферой сегодня вечером. Это явление создаст эффект падающих звёзд. Астрономы отмечают, что пик Дракониды ожидается после захода солнца. За час в ночном небе вспыхнут до 15 метеоров. Скорость их вхождения в атмосферу Земли невысока, поэтому пропустить небесное явление практически невозможно. Помешать наблюдению может лишь облачная погода, подчеркивают специалисты.

Название метеорного потока происходит от созвездия Дракона, где находится точка вылета небесных тел. Подобный звездопад происходит только раз в год. Ранее учёные фиксировали кратковременную вспышку активности до семисот метеоров в час. Это произошло на Дальнем Востоке и в Сибири в 1998 году.

21 октября жители Земли смогут наблюдать ещё один звездопад под названием Ориониды.