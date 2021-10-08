Один из подозреваемых в нападении на москвича Романа Ковалева в метро, готов выплатить ему компенсацию. Об этом ТАСС рассказала член московской ОНК Ева Меркачева. По ее словам, накануне наблюдатели посетили в СИЗО всех троих задержанных, которые заявили, что раскаиваются в содеянном. Роман Ковалев был жестоко избит, когда вступился за девушку, которая сделала замечание шумной компании. Сейчас пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами, а нападавшие заключены под стражу. Дело сначала завели по ст. о хулиганстве, но потом переквалифицировали на покушение на убийство. Кроме того, нападавшим вменяют насилие в отношении представителя власти.

Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о своем самочувствии и о предстоящем лечении.

Ковалев рассказал, что в день нападения он ехал в метро после знакомства с родителями своей девушки