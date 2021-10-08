Сборная России сегодня сыграет домашний матч отборочного раунда ЧМ по футболу.

Встреча с командой Словакии пройдет на «Ак Барс — Арене» в Казани и начнется в 21:45. С 23 июля российской сборной руководит Валерий Карпин, который сменил на послу главного тренера Станислава Черчесова. В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России занимает второе место, уступая хорватам. Далее идут команды Словакии, Словении, Мальты и Кипра.
2021-10-08T05:14:41+03:00
2021-10-08T05:14:46+03:00
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05:14, 08 октября 2021
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