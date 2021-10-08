В Осло сегодня объявят лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год.

В прошлом году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН, в этом на премию мира претендуют 234 человека и 95 организаций. Полный список по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только через 50 лет. Впрочем, неофициально в числе фаворитов этого года называют организации «Репортеры без границ» и «Комитет защиты журналистов», экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также шведскую экоактивистку Грету Тунберг.
2021-10-08T05:13:36+03:00
2021-10-08T05:13:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 08 октября 2021
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