В Осло сегодня объявят лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год.

В прошлом году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН, в этом на премию мира претендуют 234 человека и 95 организаций. Полный список по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только через 50 лет. Впрочем, неофициально в числе фаворитов этого года называют организации «Репортеры без границ» и «Комитет защиты журналистов», экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, российского оппозиционного политика Алексея Навального, а также шведскую экоактивистку Грету Тунберг.