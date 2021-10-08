Чтобы привить 70% населения Земли, потребуется 11 млрд доз вакцины.

Такие расчеты привел глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, диспропорция в распределении вакцин от коронавируса привела к «глобальной катастрофе», но еще есть шанс все исправить. В этой связи ВОЗ запускает новую стратегию вакцинации большей части всего населения Земли против COVID-19 и борьбе с неравенством в распределении вакцин. Стратегия рассчитана до середины 2022 года. По плану, к концу 2021 года должно быть вакцинировано 40% населения планеты, к окончанию программы — 70%. По его мнению, с учетом текущих темпов производства препаратов, эта цель вполне достижима. По данным ВОЗ, к концу сентября во всем мире были введены чуть более 6 млрд доз.
2021-10-08T05:12:17+03:00
2021-10-08T05:12:22+03:00
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05:12, 08 октября 2021
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