Чтобы привить 70% населения Земли, потребуется 11 млрд доз вакцины.

Такие расчеты привел глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, диспропорция в распределении вакцин от коронавируса привела к «глобальной катастрофе», но еще есть шанс все исправить. В этой связи ВОЗ запускает новую стратегию вакцинации большей части всего населения Земли против COVID-19 и борьбе с неравенством в распределении вакцин. Стратегия рассчитана до середины 2022 года. По плану, к концу 2021 года должно быть вакцинировано 40% населения планеты, к окончанию программы — 70%. По его мнению, с учетом текущих темпов производства препаратов, эта цель вполне достижима. По данным ВОЗ, к концу сентября во всем мире были введены чуть более 6 млрд доз.