Сенат США временно повысил потолок госдолга.

Таким образом, предотвращена теоретическая возможность дефолта. Одобренный законопроект повышает лимит заимствований на 480 миллиардов долларов до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать палату с каникул, чтобы принять законопроект. Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден подпишет закон сразу после того, как его одобрят в Капитолии.