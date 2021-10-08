Сенат США временно повысил потолок госдолга.

Таким образом, предотвращена теоретическая возможность дефолта. Одобренный законопроект повышает лимит заимствований на 480 миллиардов долларов до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать палату с каникул, чтобы принять законопроект. Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден подпишет закон сразу после того, как его одобрят в Капитолии.
2021-10-08T05:10:25+03:00
2021-10-08T05:10:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 08 октября 2021
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