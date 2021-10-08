Тверской суд Москвы отправил под арест бывшую замминистра просвещения Марину Ракову.

Ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Защита заявила, что обжалует арест. По версии следствия, будучи замглавы Минпросвещения, Ракова пролоббировала выделение денег на работы, которые в итоге были выполнены только на бумаге. Ущерб от этого, как сообщали СМИ, составил 50 миллионов рублей. В полиции заявляли, что после обыска у Раковой она скрылась от следствия и была объявлена во всероссийский розыск. Муж Раковой Артур Стеценко также находится под арестом по тому же делу.