Судебные приставы, как передает ИФ, начали принудительное взыскание штрафов с компании Twitter.

Сумма штрафов составляет почти 9 млн рублей. Они были назначены за отказ от удаления контента, противоречащего законодательству РФ. Согласно документам службы, три дела о взыскании штрафов были возбуждены против Twitter 30 сентября. Официальных комментариев ФССП о принимаемых для взыскания мерах пока не поступало.