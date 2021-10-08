Судебные приставы, как передает ИФ, начали принудительное взыскание штрафов с компании Twitter.

Сумма штрафов составляет почти 9 млн рублей. Они были назначены за отказ от удаления контента, противоречащего законодательству РФ. Согласно документам службы, три дела о взыскании штрафов были возбуждены против Twitter 30 сентября. Официальных комментариев ФССП о принимаемых для взыскания мерах пока не поступало.
2021-10-08T05:07:06+03:00
2021-10-08T05:07:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 08 октября 2021
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