На Амурском ГПЗ произошли взрыв и возгорание газа.

Как сообщили ТАСС на самом предприятии, причиной стала разгерметизация одной из установок. Пострадавших нет. Возгорание локализовано, технологический процесс не нарушен. Угрозы предприятию и населенным пунктам нет. Ущерб пока не установлен. Как отмечает ТАСС завод еще строится, на нем будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири».