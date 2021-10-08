На Амурском ГПЗ произошли взрыв и возгорание газа.

Как сообщили ТАСС на самом предприятии, причиной стала разгерметизация одной из установок. Пострадавших нет. Возгорание локализовано, технологический процесс не нарушен. Угрозы предприятию и населенным пунктам нет. Ущерб пока не установлен. Как отмечает ТАСС завод еще строится, на нем будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири».
2021-10-08T05:05:21+03:00
2021-10-08T05:05:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916164-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 08 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В МИДе заявили, что Россия считает абсурдной ситуацию вокруг инцидента с Алексеем Навальным Москва сама всячески стремится содействовать расследованию и установлению истины, уверяет замдиректора департамента ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов…
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…