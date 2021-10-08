Индия с 15 октября возобновляет выдачу туристических виз иностранцам, прибывающим чартерами.

Как говорится в сообщении МВД страны, иностранные туристы, направляющиеся в Индию не чартерными рейсами, смогут получить визу с 15 ноября. Индия приостановила выдачу туристических виз в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Открыть границы для туристов власти решили в связи с улучшением ситуации с COVID-19. Сейчас индия занимает второе место в мире после США по числу инфицированных – примерно 221 млн.