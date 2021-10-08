Индия с 15 октября возобновляет выдачу туристических виз иностранцам, прибывающим чартерами.

Как говорится в сообщении МВД страны, иностранные туристы, направляющиеся в Индию не чартерными рейсами, смогут получить визу с 15 ноября. Индия приостановила выдачу туристических виз в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Открыть границы для туристов власти решили в связи с улучшением ситуации с COVID-19. Сейчас индия занимает второе место в мире после США по числу инфицированных – примерно 221 млн.
2021-10-08T04:10:11+03:00
2021-10-08T04:10:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 08 октября 2021
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