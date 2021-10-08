Защита зампреда правления компании «Новатэк» ходатайствует о закрытии его дела.

Как следует из материалов суда, адвокаты считают, что обвинения не были поданы вовремя, таким образом срок давности дела истек. Суд решения по ходатайству пока не принял. Марк Энтони Джитвэй был арестован по обвинению в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. Объем средств, которые Джитвэй скрывал от властей США, в определенный момент превышал 93 млн долларов. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу бизнесмена, гражданку России. В 2019-м Джитвэй и сам получил российское гражданство. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Рассмотрение дела по существу начнется в ноябре текущего года.
2021-10-08T04:08:46+03:00
2021-10-08T04:08:50+03:00
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04:08, 08 октября 2021
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