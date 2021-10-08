Компания Microsoft утверждает, что русские хакеры причастны к более половине кибератак в мире.

Об этом говорится в новом докладе американской IT корпорации о кибербезопасности. В качестве примера атак «с установленной приналдежностью» Microsoft приводит активность группы Nobelium, подозреваемую во взломе SolarWinds, а также в операциях по сбору данных объектов критической инфраструктуры. Эффективность атак, которые Microsoft связывает с Россией, за год выросла с 21% до 32.
2021-10-08T04:06:29+03:00
2021-10-08T04:06:34+03:00
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04:06, 08 октября 2021
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