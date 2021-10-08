Американский Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга на 480 млрд долл.

Это, по оценкам Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Накануне Белый дом сообщил, что президент Джо Байден подпишет данную инициативу после того, как ее одобрит Палата представителей Конгресса. Однако, нижняя палата вернется к работе только во второй половине месяца. При этом спикер Палаты Нэнси Пелоси допустила, что конгрессмены могут вернуться в Вашингтон и на следующей неделе. Временное повышении потолка госдолга позволит Штатам избежать дефолта.