Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Японии возросло до 24.

Как передает агентство Киодо, движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг вечером. Угроза цунами не объявлялась.
2021-10-08T03:13:49+03:00
2021-10-08T03:13:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 08 октября 2021
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