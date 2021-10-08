Консорциум из Саудовской Аравии купил клуб АПЛ «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщается на сайте Лиги, новые владельцы дали гарантии, что правительство Саудовской Аравии не будет вмешиваться в управление клубом. По неофициальным данным, сумма сделки составила 300 млн фунтов стерлингов. Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет активами на $400 млрд. Это делает «Ньюксал», который сейчас имеет статус «середняка» одним из самых богатых футбольных клубов в мире.