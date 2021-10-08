Американский журнал Time поместил на обложку октябрьского номера Марка Цукерберга.

Поверх фотографии основателя ФБ изображено окно подтверждения. На нем написано «Удалить Facebook?» и предложены варианты «Выйти» и «Удалить». После недавнего глобального сбоя в работе Facebook и ряда других сервисов в свежем номере Time вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. Он, в частности, утверждает, что Facebook «сам себя не исправит», и в качестве решения предлагает создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство. В самой компании объяснили сбой внутренней