Американский журнал Time поместил на обложку октябрьского номера Марка Цукерберга.

Поверх фотографии основателя ФБ изображено окно подтверждения. На нем написано «Удалить Facebook?» и предложены варианты «Выйти» и «Удалить». После недавнего глобального сбоя в работе Facebook и ряда других сервисов в свежем номере Time вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. Он, в частности, утверждает, что Facebook «сам себя не исправит», и в качестве решения предлагает создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство. В самой компании объяснили сбой внутренней
2021-10-08T03:11:02+03:00
2021-10-08T03:11:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 08 октября 2021
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