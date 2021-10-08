Совет по кризисному управлению в Латвии постановил объявить в стране ЧП по коронавирусу.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что эта мера имеет целью значительно повысить охват населения вакцинацией, введя более строгие ограничения для непривитых. Так, не переболевшие и не привитые от COVID-19 смогут делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости, посещать супермаркеты им запретят. Время работы магазинов сократят. Совет также призвал везде, где возможно работать удаленно. Чрезвычайное положение сроком на три месяца должно сегодня утвердить правительство. Чрезвычайное положение в Латвии из пандемии коронавируса ранее объявлялось уже дважды.