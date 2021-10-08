Арестован владелец компании «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков.

Его, как передает ТАСС, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам службы экономической безопасности ФСБ. Официально о его сути не сообщалось. По сведениям Ъ, Новикову вменяют события 2016 года, когда подконтрольная ему компания заключила договор на обслуживание системы водоснабжения в Ленобласти на 800 млн руб, но обязательств не выполнила. Компания «Росинжиниринг» также строила олимпийские объекты в Сочи. По сведениям Forbes, в 2008 году Новиков помогал Дмитрию Медведеву, который тогда был кандидатом в президенты России, учиться кататься на лыжах в Красной поляне. За следующие пять лет выручка «Росинжиниринга» выросла с 74 миллионов до полутора миллиардов долларов.