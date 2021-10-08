Хакеры могли получить доступ к данным о санкционной политике США против России.

Источники Reuters утверждают, что это стало самой значимой утечкой данных о контрразведке в отношении Москвы. Кроме того, по сведениям агентства, хакеры украли информацию о борьбе США с пандемией коронавируса. Утечка произошла во время кибератаки на SolarWinds и Microsoft.
2021-10-08T03:06:42+03:00
2021-10-08T03:06:47+03:00
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03:06, 08 октября 2021
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