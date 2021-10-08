Хакеры могли получить доступ к данным о санкционной политике США против России.

Источники Reuters утверждают, что это стало самой значимой утечкой данных о контрразведке в отношении Москвы. Кроме того, по сведениям агентства, хакеры украли информацию о борьбе США с пандемией коронавируса. Утечка произошла во время кибератаки на SolarWinds и Microsoft.