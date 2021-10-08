В Германии начался суд над 100-летним бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен.

Йозеф С. обвиняется в соучастии в убийстве более 3, 5 тыс. узников лагеря в годы Второй мировой войны. Обвинение полагает, что он лично расстреливал советских военнопленных и отправлял людей в газовые камеры. Суд счел, что несмотря на возраст, обвиняемый может присутствовать на заседаниях в пределах двух с половиной часов в день. Процесс продлится до января 2022 года. Йозеф С. — самый пожилой человек, когда-либо привлекавшийся к суду по обвинениям в пособничестве нацистам.