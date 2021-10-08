Европарламент пригрозил России санкциями за поддержку Белоруссии.

В принятой резолюции европарламентарии потребовали, чтобы Евросоюз регулярно отчитывался по вопросу «вмешательства Кремля» в политику соседней страны и раскритиковали переговоры Путина и Лукашенко по созданию «Союзного государства», которое Европарламент рассматривает как нарушение суверенитета Белоруссии.