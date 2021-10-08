10 человек погибли в Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем.

Губернатор Денис Паслер распорядился экстренно проинформировать население о недопустимости приобретения и употребления нелегального алкоголя. Как отмечает местный информационный портал «Южный Урал», продажа смертельно опасного спиртного производилась «в разной таре и в разных местах».