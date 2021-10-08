Россия передала ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным.

Постпред России при организации Александр Шульгин назвал ответ «достойным и выверенным с юридической точки зрения». Москва также инициировала встречный запрос, адресованный Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату ОЗХО. Ранее Госдеп США выразил беспокойство из-за «отсутствия прозрачности и сотрудничества» со стороны России в связи с отравлением оппозиционера. В российском МИДе, комментируя запрос 45 стран, заявили, что в ОЗХО отказались взаимодействовать с Россией по делу об отравлении Навального. Российские власти неоднократно отвергали причастность к отравлению политика.