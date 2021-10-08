Россия передала ОЗХО ответ на запрос 45 стран по ситуации с Навальным.

Постпред России при организации Александр Шульгин назвал ответ «достойным и выверенным с юридической точки зрения». Москва также инициировала встречный запрос, адресованный Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату ОЗХО. Ранее Госдеп США выразил беспокойство из-за «отсутствия прозрачности и сотрудничества» со стороны России в связи с отравлением оппозиционера. В российском МИДе, комментируя запрос 45 стран, заявили, что в ОЗХО отказались взаимодействовать с Россией по делу об отравлении Навального. Российские власти неоднократно отвергали причастность к отравлению политика.
2021-10-08T02:06:34+03:00
2021-10-08T02:06:39+03:00
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02:06, 08 октября 2021
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