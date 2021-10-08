Россия готовит ответные меры в отношении Военной миссии связи НАТО в Москве.

По сведениям Ъ, после высылки восьми российских дипломатов из представительства при альянсе в Брюсселе миссию военно-политического блока в Москве могут сократить и даже закрыть. Сейчас, как пишет издание, ответные меры в отношении НАТО согласовываются профильными ведомствами. На сайте НАТО указано, что военная миссия связи НАТО в Москве состоит из 13 человек. При этом источники Ъ утверждают, что эта информация устарела, и сейчас в миссии работают не более шести-семи человек.
2021-10-08T02:04:21+03:00
2021-10-08T02:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 08 октября 2021
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