Россия готовит ответные меры в отношении Военной миссии связи НАТО в Москве.

По сведениям Ъ, после высылки восьми российских дипломатов из представительства при альянсе в Брюсселе миссию военно-политического блока в Москве могут сократить и даже закрыть. Сейчас, как пишет издание, ответные меры в отношении НАТО согласовываются профильными ведомствами. На сайте НАТО указано, что военная миссия связи НАТО в Москве состоит из 13 человек. При этом источники Ъ утверждают, что эта информация устарела, и сейчас в миссии работают не более шести-семи человек.