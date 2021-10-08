Ростуризм собирается разработать маршрут по местам отдыха Владимира Путина в Сибири.

Как сообщила пресс-служба ведомства, у граждан есть спрос на такие туры. Как передает РИА «Новости», проект разработают ведущие туроператоры, а специалисты рассмотрят его экспертном совете Ростуризма в этом году. В туры по местам отдыха президента не планируют включать его резиденции в Геленджике, Карелии и Крыму.