К 2024 году все услуги по оформлению справок, соцльгот и пособий будут оказываться онлайн.

Это пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В интервью ТАСС он рассказал, что добиться этого позволит стратегическая инициатива «Госуслуги онлайн». В эти же сроки, по его словам, в электронный вид планируется перевести 200 массовых госуслуг. Чернышенко отметил, что при необходимости получить услугу очно, граждане по всем вопросам смогут обратиться в МФЦ.
2021-10-08T01:13:22+03:00
2021-10-08T01:13:27+03:00
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01:13, 08 октября 2021
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