К 2024 году все услуги по оформлению справок, соцльгот и пособий будут оказываться онлайн.

Это пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В интервью ТАСС он рассказал, что добиться этого позволит стратегическая инициатива «Госуслуги онлайн». В эти же сроки, по его словам, в электронный вид планируется перевести 200 массовых госуслуг. Чернышенко отметил, что при необходимости получить услугу очно, граждане по всем вопросам смогут обратиться в МФЦ.