АПЛ ВМС США «Коннектикут» столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.

По сведениям телеканала «Фокс ньюс», никто из экипажа серьезных травм не получил, ядерная силовая установка не пострадала, субмарина сейчас своим ходом возвращается в порт острова Гуам. По данным новостного портала института ВМС США, в результате инцидента, произошедшего 2 октября, легко пострадали около 11 военнослужащих. Сейчас специалисты устанавливают объект с которым столкнулась подводка. По неофициальной информации, это — не другая субмарина, а инцидент не носил враждебный характер.
2021-10-08T01:12:22+03:00
2021-10-08T01:12:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 08 октября 2021
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