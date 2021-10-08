АПЛ ВМС США «Коннектикут» столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.

По сведениям телеканала «Фокс ньюс», никто из экипажа серьезных травм не получил, ядерная силовая установка не пострадала, субмарина сейчас своим ходом возвращается в порт острова Гуам. По данным новостного портала института ВМС США, в результате инцидента, произошедшего 2 октября, легко пострадали около 11 военнослужащих. Сейчас специалисты устанавливают объект с которым столкнулась подводка. По неофициальной информации, это — не другая субмарина, а инцидент не носил враждебный характер.