Суд в Москве арестовал Марину Ракову.

Экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Ракова и ее соучастники в 2019 году похитили 50 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование». Ракова будет оставаться под стражей до 6 декабря. Защита намерена обжаловать постановление суда. Сама Ракова вину не признает.
2021-10-08T01:11:15+03:00
2021-10-08T01:11:19+03:00
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01:11, 08 октября 2021
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