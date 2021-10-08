Суд в Москве арестовал Марину Ракову.

Экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Ракова и ее соучастники в 2019 году похитили 50 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование». Ракова будет оставаться под стражей до 6 декабря. Защита намерена обжаловать постановление суда. Сама Ракова вину не признает.