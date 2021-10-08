Еще 14 бывших и нынешних заключенных пожаловались на пытки в Саратовской тюремной больнице.

Как рассказала РИА Новости адвокат Снежана Мунтян, основная масса обратившихся к ней уже вышла на свободу, но есть и те, кто продолжает отбывать наказание. Сейчас адвокат готовит документы для обращения в СК. Имен своих доверителей она не назвала. Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net утверждают, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов истязаний заключенных в Областной туберкулезной больнице УФСИН по Саратовской области. На фоне общественного резонанса СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий.
2021-10-08T01:10:06+03:00
2021-10-08T01:10:10+03:00
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01:10, 08 октября 2021
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