Судебные приставы, по св. ИФ, приступили к принудительному взысканию с Twitter 9 млн руб штрафов.

Они были назначены компании за отказ удалить запрещенный российским законодательством контент. Официальных комментариев ФССП о принимаемых для взыскания мер не поступало. Google, Twitter, Facebook, Telegram, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности. Общая сумма штрафов, назначенных Twitter с начала

года, составила около 60 млн рублей, Facebook — более 80 млн, Telegram — около 40 млн рублей.