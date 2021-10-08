Ростуризм сообщил, что планирует разработать маршрут по местам отдыха президента Владимира Путина

Утверждается, что на такую поездку есть спрос у граждан, передает РИА Новости. Впрочем, в неё не планируют включать приписываемые президенту резиденции в Геленджике, Карелии и в Крыму.
2021-10-08T00:06:25+03:00
2021-10-08T00:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 08 октября 2021
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