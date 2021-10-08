Правозащитный проект Gulagu.net может сегодня опубликовать новые свидетельства о пытках российских заключённых

Его основатель Владимир Осечкин в эфире «Эха» отметил, что опубликовать архив в полном объёме нельзя, так как видео могут заблокировать по правилам YouTube.

Осечкин подчеркнул, что подтверждения достоверности всех файлов есть, и отрицать их бесполезно.