Его основатель Владимир Осечкин в эфире «Эха» отметил, что опубликовать архив в полном объёме нельзя, так как видео могут заблокировать по правилам YouTube.
Осечкин подчеркнул, что подтверждения достоверности всех файлов есть, и отрицать их бесполезно.
Правозащитный проект Gulagu.net может сегодня опубликовать новые свидетельства о пытках российских заключённых
Его основатель Владимир Осечкин в эфире «Эха» отметил, что опубликовать архив в полном объёме нельзя, так как видео могут заблокировать по правилам YouTube.