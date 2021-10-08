В российских регионах ужесточаются ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом

Максимальные показатели по инфицированным заставляют чиновников возвращаться к уже забытым мерам или же перенимать опыт соседей. Татарстан со следующей недели внедряет систему графических QR-кодов для допуска в культурные учреждения, спортивные объекты, торговые центры. Пропуск получат вакцинированные, переболевшие ковидом или сдавшие свежий ПЦР-тест. Пенсионеров без прививки отправляют на самоизоляцию.

Жителей 65+ в Волгоградской области обяжут сидеть дома.

Пожилых в Крыму лишают льготного проезда в транспорте. Возрастные сотрудники предприятий должны перейти с понедельника на удаленную работу.

В Тверской области начинают принуждать к вакцинации работников парикмахерских, салонов красоты и курьеров. Прививка станет обязательной и для представителей сферы обслуживания в Пензенской области.

Число погибших от коронавируса в России второй день подряд превышает 900 человек. Такие данные привели в Оперативном штабе.