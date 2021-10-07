В Италии с 11 октября отменяют ограничения по числу посетителей театров, кино и музеев

Об этом в четверг в «Твиттере» сообщил министр культуры страны Дарио Франческини.

Согласно утвержденному декрету правительства, в культурных учреждениях также отменяется обязательство соблюдать дистанцию в 1 метр.

При этом во время проведения спортивных мероприятий число зрителей не должно превышать 75% от максимальной разрешенной заполняемости на открытом воздухе и 60% в помещении. Заполняемость танцевальных залов, дискотек и аналогичных заведений не должна превышать 75% на открытом воздухе и 50% в помещении.