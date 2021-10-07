МИД России сообщил о переговорах с Руандой о мирном атоме

Глава ведомства Сергей Лавров встретился с коллегой Винсентом Бирутой в Москве. Стороны также обсудили урегулирование региональных конфликтов, противодействие терроризму и подготовку к саммиту Россия-Африка в 2022 году, передает «Интерфакс».