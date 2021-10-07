КПРФ планирует возглавить в Госдуме пять комитетов

Это передает ТАСС. Среди них комитеты по вопросам собственности и семьи. «Единая Россия» претендует на 17 комитетов из 32-х.
2021-10-07T23:02:12+03:00
2021-10-07T23:02:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 07 октября 2021
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