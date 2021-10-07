Американские военные сообщили, что атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом

Это произошло 2 октября во время погружения в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка субмарины «Коннектикут» не пострадала, отметили в Тихоокеанском флоте США. При этом ведомственное издание USNI News пишет, что пострадали 11 моряков.