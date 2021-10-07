Американские военные сообщили, что атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом

Это произошло 2 октября во время погружения в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка субмарины «Коннектикут» не пострадала, отметили в Тихоокеанском флоте США. При этом ведомственное издание USNI News пишет, что пострадали 11 моряков.
2021-10-07T23:01:23+03:00
2021-10-07T23:01:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 07 октября 2021
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