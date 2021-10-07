Лидер ЛДПР Владимир Жириновский избран главой фракции партии в Госдуме

Его первым заместителем стал 26-летний депутат Василий Власов, передает ТАСС. Фракцию КПРФ вновь возглавил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, главой фракции «Единой России» избран депутат Владимир Васильев, который вернулся в Госдуму после руководства Дагестаном.