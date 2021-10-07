Лидер ЛДПР Владимир Жириновский избран главой фракции партии в Госдуме

Его первым заместителем стал 26-летний депутат Василий Власов, передает ТАСС. Фракцию КПРФ вновь возглавил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, главой фракции «Единой России» избран депутат Владимир Васильев, который вернулся в Госдуму после руководства Дагестаном.
2021-10-07T22:33:04+03:00
2021-10-07T22:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 07 октября 2021
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