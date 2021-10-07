В Еврокомиссии не согласны с решением суда Польши о верховенстве законов страны над европейским правом

В ее заявлении подчеркивается, что все постановления Европейского суда обязательны для властей всех государств-членов ЕС. В Конституционный суд Польши обратилось правительство страны с связи с решением Европейского суда о том, что реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.