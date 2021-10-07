В Еврокомиссии не согласны с решением суда Польши о верховенстве законов страны над европейским правом

В ее заявлении подчеркивается, что все постановления Европейского суда обязательны для властей всех государств-членов ЕС. В Конституционный суд Польши обратилось правительство страны с связи с решением Европейского суда о том, что реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
2021-10-07T22:32:38+03:00
2021-10-07T22:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 07 октября 2021
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